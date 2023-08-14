الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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حركة المسافرين في مطارات إسبانيا تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

منذ 24 دقيقة
مطار - تعبيرية

مطار - تعبيرية

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تجاوزت حركة المسافرين في المطارات، التي تشغلها شركة (أينا) الإسبانية، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 للشهر السابع على التوالي في يوليو/ تموز، متفوقة على مطارات أوروبية أخرى لم تصل إلى مستويات عام 2019.

وقالت الشركة، التي تسيطر عليها الحكومة، في بيان اليوم الإثنين إنّ عدد المسافرين عبر المطارات الإسبانية ارتفع في يوليو/ تموز عشرة بالمئة، على أساس سنوي إلى 29.7 مليون.

وتعاملت المطارات، التي تشغلها أينا، في الأشهر السبعة الأولى من العام مع 159.2 مليون مسافر بزيادة 21 بالمئة عن عام 2022 و1.2 بالمئة عن عام 2019.

وانتعش السفر الترفيهي هذا العام بسبب المسافرين من دول ذات طقس أكثر برودة، الذين أنهكتهم الجائحة، إلى جنوب أوروبا رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أسعار الفنادق ورحلات الطيران.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي، وصلت مستويات السفر هذا العام إلى حوالي 90 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

    المصدر :
  • رويترز

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