حركة المسافرين في مطار دبي تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

قالت مؤسسة مطارات دبي، الثلاثاء، إن مطار دبي الرئيسي سجل زيادة 49 بالمئة في حركة المسافرين في النصف الأول من العام إلى 41.6 مليون مسافر، متجاوزا بذلك مستويات ما قبل الجائحة.

وأضافت المؤسسة المشغلة للمطار أن الربع الثاني غذى التعافي إلى ما يزيد قليلا عن 100 بالمئة من أعداد المسافرين في النصف الأول من عام 2019، وارتفع العدد نحو 43 بالمئة عن الربع الثاني من عام 2022 إلى 20.3 مليون مسافر.

وأعيد فتح دبي، التي تعد مركز السياحة والتجارة في الشرق الأوسط، سريعا بعد الجائحة. وساعد ذلك، إلى جانب تدفق الروس والمتخصصين بالإضافة إلى تخفيف القواعد الاجتماعية وقواعد الحصول على التأشيرات، في تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي شهد أيضا زيادة أسعار العقارات والإيجارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول جريفيث في بيان “عدّلنا توقعاتنا للعام الحالي لترتفع من 83.6 مليون إلى 85 مليون، أي أقل بنسبة 1.6 بالمئة فقط عن حركة المسافرين السنوية المسجلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019”.

وتابع “شهد النصف الثاني من العام انطلاقة قوية مع ارتفاع حركة المسافرين خلال شهر يوليو، والتي تزامنت مع فترة الذروة لموسم العودة إلى المدارس في شهر أغسطس، كما نستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الحالي”.

وقالت مطارات دبي في فبراير شباط إن حركة السفر عبر مطار دبي الدولي بلغت العام الماضي 66.1 مليون مسافر.

وبلغ عدد الرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي 201800 رحلة في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 30.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان شهر مايو أيار الأكثر ازدحاما في الربع الثاني، حيث بلغ عدد المسافرين 6.9 مليون.

وكانت الهند الوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 مليون مسافر، واحتلت بريطانيا المركز الثالث بواقع 2.8 مليون مسافر.

وسجلت باكستان مليوني مسافر، والولايات المتحدة 1.8 مليون وروسيا 1.3 مليون مسافر، وألمانيا 1.2 مليون مسافر.