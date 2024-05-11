حركة حماس تشارك في مؤتمر عالمي بجنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري الإسرائيلي

وصل وفد من حركة حماس إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي بشأن فلسطين، الذي يُعقد في ساندتون بجوهانسبرغ في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري. يأتي هذا الوفد تأكيدًا على دعم حركة حماس لقضية فلسطين وموقفها المناهض للفصل العنصري الصهيوني.

ويضم وفد الحركة إلى جنوب أفريقيا كلا من عضو المكتب السياسي لقطاع غزة د.باسم نعيم، وعضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة عماد صابر.

ويهدف المؤتمر إلى وضع الأساس لحشد حركة عالمية مناهضة للفصل العنصري لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك من خلال تكثيف التعبئة والتنظيم والتنسيق للعمل العالمي ضد الفصل العنصري الإسرائيلي.

ويشارك وفد الحركة ووفود عن الفصائل الفلسطينية إلى جانب مئات الناشطين والمسؤولين والبرلمانيين حول العالم.