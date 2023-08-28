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لليوم العاشر.. اليونان تكافح حريقا هائلا

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 5:13 مساءً
الحرائق - تعبيرية

الحرائق - تعبيرية

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تبذل فرق الإطفاء في اليونان جهودا مضنية اليوم الاثنين لإخماد حريق هائل أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في الأيام العشرة الماضية، وهو أكبر حريق غابات في أوروبا خلال هذا الصيف إذ تسببت موجات الحر غير المسبوقة في اندلاع حرائق في أنحاء القارة.

وتمدد الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس وخرج عن السيطرة في منطقة إيفروس بشمال شرق اليونان وزادت قوته بفعل الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة. وجميع الوفيات حتى الآن من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يختبئون في الغابة باستثناء شخص واحد فقط.

وقال بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة في إفادة دورية “هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل”.

وقالت وكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن حريق إيفروس أتى على أكثر من 77 ألف هكتار من الأراضي، مما يجعله واحدا من أكبر الحرائق على أراضي القارة الأوروبية منذ سنوات.

وقال ماريناكيس إن وزراء في الحكومة زاروا المنطقة لتقييم الأضرار.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء البرلمان تأثير الحرائق المدمرة واستعدادات الدولة يوم الخميس.

واضطر عشرات الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في جميع أنحاء اليونان مع اندلاع مئات من حرائق الغابات.

    المصدر :
  • رويترز

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