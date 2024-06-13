حريق الكويت المروع.. 49 قتيلاً والسلطات القضائية توقف عدداً من المشتبه بهم

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن النيابة العامة أمرت بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم “بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق” الذي شب في مبنى كان يسكنه عمال أجانب بمنقطة المنقف مما أسفر عن مقتل 49 وإصابة عدد مماثل.

وأودى الحريق بحياة نحو 40 هنديا وأدى أيضا إلى مقتل تسعة آخرين على الأقل في مدينة المنقف، بينما أصيب أكثر من 50 وفقا لوزارة الخارجية الهندية. ومعظم القتلى والمصابين الهنود في الحريق من ولاية كيرالا.

وذكرت هيئة نوركا روتس الحكومية المعنية بشؤون المغتربين من أبناء ولاية كيرالا أن عدد القتلى من الولاية بلغ 24 كما أصيب سبعة حالتهم خطيرة. وقال مسؤول في الهيئة إن الحكومة الاتحادية رتبت رحلة خاصة لنقل جثامين الضحايا.

ويشكل ملايين العمال الوافدين غالبية القوى العاملة في الكويت وبعض جيرانها من دول الخليج العربية، وغالبا ما يعيشون في مساكن مكتظة.

وعلى مدى عقود، تأتي نسبة كبيرة من العمال الهنود في الخليج من ولاية كيرالا، وهي ولاية مكتظة بالسكان على ساحل بحر العرب في جنوب الهند..

ولم تكشف السلطات في الكويت رسميا عن جنسيات المتوفين. وقالت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية اليوم الخميس إن من بين القتلى الآخرين ثلاثة عمال من مواطنيها وأضافت أن اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى وحالتهما حرجة.