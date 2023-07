حريق اليونان الهائل.. تسبب بأكبر عملية إجلاء عرفتها البلاد!

لجأ آلاف السياح والسكان على جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة اليوم الأحد بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات على الجزيرة لليوم السادس.

ونقلت سفن خفر السواحل وعشرات القوارب الخاصة أكثر من ألفي سائح من الشواطئ أمس السبت بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد بطول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة الشهيرة بشواطئها وآثارها القديمة.

وسارع كثيرون لمغادرة فنادقهم عندما وصلت ألسنة اللهب إلى قرى كيوتاري وجينادي وبيفكي وليندوس ولاردوس وكالاتوس القريبة من البحر. واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في الشوارع تحت السماء المليئة بالدخان ويكسوها اللون الأحمر بانتظار نقلهم لمناطق آمنة. وقال فاناسيس فيرينيس نائب رئيس بلدية رودس لقناة ميجا التلفزيونية اليوم الأحد “هناك أربعة إلى خمسة آلاف شخص يقيمون لدينا حاليا في مبان مختلفة”، داعيا إلى التبرع بالأساسيات مثل الحشيات والشراشف.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن 19 ألف شخص نقلوا من منازلهم وفنادقهم. ولم ترد وزارة الحماية المدنية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات اليوم الأحد فيما يقرب من نصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وقد تستمر موجات الحرارة التي يشهدها جنوب أوروبا والكثير من مناطق العالم حتى أغسطس آب.

واندلاع الحرائق أمر متكرر الحدوث في اليونان، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الجفاف وقوة الرياح في فصول الصيف أدى إلى تزايد وتيرتها في السنوات القليلة الماضية.

#Grèce Tourist Paradise is on fire, literally!

Wildfires Out of Control 🔥 fanned by a scorching heatwave and strong winds forcing evacuations by boats on #Rhodes island amidst what's predicted to be Greece's hottest July weekend in 50 years#incendie #Wildfire #Greece #heatwave… pic.twitter.com/tBhlwC356z

— Earth42morrow (@Earth42morrow) July 22, 2023