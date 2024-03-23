السبت 13 رمضان 1445 ﻫ - 23 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق ضخم بفندق عائم في النيل والإطفاء المصري يسيطر على النيران

منذ 10 دقائق
حريق بفندق عائم في النيل - مصر

حريق بفندق عائم في النيل - مصر

A A A
طباعة المقال

شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل في مصر، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة بلاغا باندلاع حريق في فندق عائم بنهر النيل، يدعى “أمريكانا”، حيث تصاعدت ألسنة النيران واللهب والدخان الكثيف.

وانتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث، حيث دفعت السلطات بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليه.

وتبين أن الفندق كان خاليًا من النزلاء وقت وقوع الحريق، فيما تحقق السطات حاليا لمعرفة سبب وقوع الحادث وكشف ملابساته وحصر الخسائر. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مدخل مشفى الشفاء شمال غزة
غزة تحت النار
المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أعدم طبيبا فلسطينيا داخل مجمع الشفاء الطبي
توقف غالبية المنظمات الصحية والخدمية في السودان عن العمل
النسور والكلاب تكشف خطراً متنامياً في السودان
عناصر من الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء (رويترز)
غزة تحت النار
الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المُحاصرين في مجمع الشّفاء "دروعا بشرية"

الأكثر قراءة

شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مقاتلين من كتيبة جنين (مواقع التواصل)
كتيبة جنين تكشف العميل المتسبب في اغتيال أفرادها.. كيف تمكنت من معرفته؟
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟
السيارة المدمرة والتي كان يستقلها القيادي في حماس هادي مصطفى
عملية اغتيال القيادي في حماس هادي مصطفى على طريق صور.. تفاصيل جديدة وخطيرة!