حريق ضخم بفندق عائم في النيل والإطفاء المصري يسيطر على النيران

شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل في مصر، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة بلاغا باندلاع حريق في فندق عائم بنهر النيل، يدعى “أمريكانا”، حيث تصاعدت ألسنة النيران واللهب والدخان الكثيف.

وانتقلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث، حيث دفعت السلطات بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليه.

وتبين أن الفندق كان خاليًا من النزلاء وقت وقوع الحريق، فيما تحقق السطات حاليا لمعرفة سبب وقوع الحادث وكشف ملابساته وحصر الخسائر. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.