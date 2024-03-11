حريق ضخم في ليبيا يقترب من خطوط الغاز

خرج حريق ضخم، اندلع في مخازن الكهرباء بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس عن السيطرة، بعدما اجتاحت النيران المناطق المحيطة وباتت تهدد بإحراق عشرات المنازل القريبة، وسط مخاوف من امتداده إلى خطوط الغاز القريبة.

وقال شهود عيان، إن النيران التي اندلعت مساء الأحد انتشرت بشكل سريع وواسع وفي جميع الاتجاهات ووصل ارتفاعها لعشرات الأمتار، كما سمع دوي انفجارات قوية، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد هذا الحريق الذي خرج عن السيطرة، وسط أنباء عن تسجيل إصابات.

وأجبرت الحرائق المستمرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى إصدار أوامر بإجلاء قسري لسكان المنازل الواقعة قرب المناطق المشتعلة، وبتوفير سيارات إسعاف، كما دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجان للتحقيق حول أسباب الحريق وتقديم تقرير مفصل.

ولم تعلن السلطات الرسمية عن أسباب الحريق الذي تسبب في خلق سحابة ملحوظة من الدخان فوق جزء كبير من العاصمة طرابلس أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بينما أكدت إدارة الشرطة الكهربائية في بيان، أن عمليات حفر تسبّبت في الحريق، موضحة أن وجود آلة ثقيلة تقوم باقتلاع الأشجار بالقرب من المحطة، وهو ما سبّب عطبا في كابل الكهرباء أدّى إلى حرق خلايا بداخل المحطة.

وخاطبت الشركة العامة الكهرباء مكتب النائب العام، من أجل فتح تحقيق في واقعة حريق مخازن الشركة بمنطقة الكريمية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه، وما إذا كان بشكل متعمدّ أم لا.