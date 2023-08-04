الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق غابات حول سجن إيفين الإيراني يتسبب في انفجار ألغام

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2023 10:36 مساءً
سجن إيفين

سجن إيفين

A A A
طباعة المقال

قالت السلطة القضائية في إيران إن حريق غابات اندلع نتيجة طقس شديد الحرارة اضطرم لفترة وجيزة في الأراضي العشبية حول سجن إيفين في شمال طهران مما أدى إلى انفجار ألغام في منطقة أمنية حول المنشأة (الجمعة 4-8-2023).

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن الحريق الذي استمر “بضع دقائق” فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأضافت ميزان “امتد الحريق إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين وتسبب في انفجار عدد من الألغام”. ولم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

السجن، المحاط أيضا بأسلاك شائكة يسري فيها التيار الكهربائي، هو المكان الرئيسي منذ فترة طويلة الذي يُحتجز فيه السجناء السياسيون الإيرانيون البارزون، وكذلك الأجانب ومزدوجي الجنسية.

كما يُحتجز في السجن الواقع في حي إيفين بطهران معارضون اعتقلوا في موجة من الاضطرابات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن السجن نما على مر السنين حتى أصبح مؤلفا من عدة مبان.

واندلع حريق في أكتوبر تشرين الأول في قسم من السجن، مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وأجبرت الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف الحكومة على إعلان يومي الأربعاء والخميس عطلتين.

وعانت مدن عديدة في جنوب إيران بالفعل من أيام من الحر الشديد. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية أن درجات الحرارة تجاوزت 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز الجنوبية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنك المركزي التركي
الفريق الاقتصادي التركي يعقد أول اجتماع مع عشرات المستثمرين الدوليين
الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسارة أسبوعية
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
مجهول الزمان.. وزراء دفاع "إيكواس" يتوعدون بتدخل عسكري في النيجر

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال