حريق غابات يجبر 2000 من سكان شمال كاليفورنيا على النزوح

أجبر حريق سريع الانتشار بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرب حدود ولاية أوريجون 2000 من السكان على النزوح ودمر منازل وبنية تحتية شديدة الأهمية منذ اندلاعه يوم الجمعة.

وأتى حريق ماكيني الذي اندلع في مقاطعة سيسكيو، وهو الأكبر بالفعل في كاليفورنيا حتى الآن هذا العام، على ما يتراوح بين 30000 و40000 فدان. وطبقا لأحدث البيانات التي نشرها المسؤولون أدت جهود الإطفاء إلى إخماد واحد في المئة من النيران حتى أمس السبت.

وتسبب جفاف مستمر منذ أكثر من عقدين وارتفاع في درجات الحرارة مع تغير المناخ في جعل كاليفورنيا أكثر عرضة لحرائق الغابات من ذي قبل. وبحسب عدد الأفدنة التي أتت عليها النيران كان العامان 2020 و2021 الأكثر دمارا إلى الآن.

وطبقا لمكتب التعداد الأمريكي يقطن مقاطعة سيسكيو 44000 نسمة.

الفيضانات بولاية كنتاكي

قال آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى حيث تتوقع السلطات العثور على مزيد من الجثث خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب بشير على تويتر صباح الأحد “هناك أضرار واسعة النطاق مع نزوح كثير من العائلات وتوقع هطول مزيد من الأمطار”.

وكان بشير قد قال لشبكة (إن.بي.سي نيوز) يوم السبت “أعرف أن هناك العديد من الجثث الإضافية، ونعلم أنها ستزيد. سنستمر في العثور على جثث على مدى أسابيع”.

وتأكد مقتل أربعة أطفال يوم السبت، وقال حاكم الولاية لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إنه يخشى أن يزيد الرقم اثنين آخرين على الأقل اليوم الأحد.