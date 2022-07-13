حريق غابات يستعر بفعل الرياح في جنوب غرب تركيا

ذكرت السلطات المحلية ووسائل إعلام اليوم الأربعاء أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في غابة قرب بلدة داتشا السياحية في جنوب غرب تركيا، عند التقاء بحر إيجة والبحر المتوسط.

وقال مكتب حاكم مقاطعة موجلا في بيان إنه تم إرسال تسع طائرات هليكوبتر وخمس طائرات والعديد من مركبات الإطفاء الأخرى إلى المنطقة، مضيفا أن الرياح العاتية تذكي ألسنة اللهب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من الأشجار وطائرات الهليكوبتر تسكب المياه على النيران أثناء انتشارها عبر الغابات في المنطقة السياحية.

وقال البيان “تم توجيه عدد كبير من الأطقم الجوية والبرية إلى المنطقة. واتخذت فرقنا الإجراءات اللازمة لحماية المناطق السكنية من النيران”.

وتعرضت دول مثل فرنسا والبرتغال، اللتان عانيتا من ثاني موجة حارة في عدة أشهر، لسلسلة من حرائق الغابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعاد الحريق في جنوب غرب تركيا للذاكرة حرائق الصيف الماضي التي دمرت 140 ألف هكتار في الريف، وكانت أسوأ حرائق تعيها الذاكرة منذ بدء تسجيل تلك الكوارث.

وحذر مسؤولون محليون من أن السلطات غير مستعدة لهذا الصيف.