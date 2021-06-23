حريق "غامض" جديد وسط العاصمة طهران

يتواصل مسلسل الحرائق الغامضة في إيران، حيث نشب حريق ضخم اليوم الأربعاء، في مبنى قديم امتد إلى مساحات واسعة وسط العاصمة طهران.

المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران “جلال ملكي” قال: إن “حريقا ضخما وقع في مبنى قديم بشارع سعدي وسط العاصمة طهران”، لافتاً إلى أن “النيران حاصرت 18 شخصاً كانوا في المبنى قبل أن يتم إنقاذهم”.

وأكد المسؤول الإيراني “ملكي”: أن “جزء من الطابق الأرضي عبارة عن ساحة انتظار السيارات والجزء الآخر كان مساحة 150 مترًا لتخزين المواد الغذائية، كما كانت هناك سيارة وثلاثة محركات في هذا الموقف اشتعلت فيها النيران وانفجرت”.

إلى جانب ذلك، أوضح المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، أن “الحريق امتد إلى السيارات والدراجات النارية وغطى جزءًا من الطابق العلوي، وتم إنقاذ الموظفين العاملين في المكاتب”.

وتشهد إيران سلسلة من الحوادث الغامضة، منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، وأصابت بعضاً من أكثر المواقع والمنشآت حساسية، مثل منشآة نطنز النووية، وسط تقارير عن تورط إسرائيل في حوادث مختلفة شهدتها طهران في الأيام الماضية.

يذكر أن إيران اتهمت إسرائيل بالتورط في عدد من الحوادث، كان أبرزها الحريق في وحدة الكهرباء التي تزود أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بـ”نطنز” بالطاقة.