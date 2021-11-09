حريق في مستشفى وسط الهند ومصرع 4 أطفال حديثي الولادة

أدى اندلاع حريق في وحدة لرعاية الأطفال حديثي الولادة داخل مستشفى وسط الهند، إلى مصرع 4 رضع.

وقال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، إنه أصدر أمرا بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في مستشفى “كاملا نهرو” للأطفال في مدينة بوبال.

من جهته، أوضح وزير التعليم الطبي الهندي فيشواس سارانغ أن 40 طفلا كانوا داخل وحدة الرعاية، وتم إنقاذ 36 منهم. وقال إنه وصل إلى المستشفى بعد مرور نحو عشر دقائق من الحادث، وبات كل شيء تحت السيطرة حاليا.

ورجحت السلطات لوكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا” أن يكون سبب الحريق “ماسا كهربائيا”، بحسب “أسوشيتد برس”.