السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق في مستشفى وسط الهند ومصرع 4 أطفال حديثي الولادة

9 - نوفمبر - 2021

حريق في مستشفى وسط الهند

A A A
طباعة المقال

أدى اندلاع حريق في وحدة لرعاية الأطفال حديثي الولادة داخل مستشفى وسط الهند، إلى مصرع 4 رضع.

وقال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، إنه أصدر أمرا بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع مساء الإثنين في مستشفى “كاملا نهرو” للأطفال في مدينة بوبال.

من جهته، أوضح وزير التعليم الطبي الهندي فيشواس سارانغ أن 40 طفلا كانوا داخل وحدة الرعاية، وتم إنقاذ 36 منهم. وقال إنه وصل إلى المستشفى بعد مرور نحو عشر دقائق من الحادث، وبات كل شيء تحت السيطرة حاليا.

ورجحت السلطات لوكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا” أن يكون سبب الحريق “ماسا كهربائيا”، بحسب “أسوشيتد برس”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم روسيا
    روسيا تعرقل اعتماد نص أممي وتندد بمصطلحات سياسية
    خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا: روسيا صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك
    المنطقة القطبية الشمالية
    الناتو يحذر من التعزيزات العسكري في القطب الشمالي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين