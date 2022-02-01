الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق في مصنع للأسمدة شمال كارولاينا الأمريكية.. وقلق من انفجار كبير لنترات الأمونيوم

1 - فبراير - 2022
حريق في أحد مصانع الأسمدة شمال كارولاينا الأمريكية

حريق في أحد مصانع الأسمدة شمال كارولاينا الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أمرت السلطات الأمريكية السكان الموجودين على بعد ميل واحد من مصنع للأسمدة في مدينة وينستون سالم في شمال كارولاينا، بمغادرة المنطقة فوراً، بسبب حريق كبير أصاب المعمل، خشية  حدوث انفجار كبير.

وقالت، WGHP-TV، إن الحريق بدأ ليلة الاثنين في مصنع للأسمدة في شارع نورث شيري، أكد مسؤولو المدينة من ناحيتهم حدوث انفجارات صغيرة في المصنع.

وأوضح رجال الإطفاء، أن هناك احتمالية بحدوث انفجار كبير لنترات الأمونيوم.

من جهته، قال تري مايو، رئيس مكافحة الحرائق في وينستون سالم، إن أطقم الإطفاء توقفت عن عملية مكافحة الحرائق بسبب الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم في الموقع.

ووفقا لإدارة شرطة وينستون سالم، تم إغلاق شارع شيري في نورث بوينت بوليفارد إلى شارع إنديانا، بينما استجابت أطقم الطوارئ للحريق حوالي الساعة 8:20 مساء، ولا يزال الشارع مغلقا.

    المزيد من أخبار العالم

    وضع إنساني لا يحتمل.. طلب من الصلب الأحمر للدول والمنظمات المانحة بشأن أفغانستان
    خفض تمويل الأمم المتحدة يهدّد عمل المركز اليمني لإزالة الألغام
    محطة زابوريجيا للطاقة النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: سنسهل زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!