حريق في مصنع للأسمدة شمال كارولاينا الأمريكية.. وقلق من انفجار كبير لنترات الأمونيوم

أمرت السلطات الأمريكية السكان الموجودين على بعد ميل واحد من مصنع للأسمدة في مدينة وينستون سالم في شمال كارولاينا، بمغادرة المنطقة فوراً، بسبب حريق كبير أصاب المعمل، خشية حدوث انفجار كبير.

وقالت، WGHP-TV، إن الحريق بدأ ليلة الاثنين في مصنع للأسمدة في شارع نورث شيري، أكد مسؤولو المدينة من ناحيتهم حدوث انفجارات صغيرة في المصنع.

وأوضح رجال الإطفاء، أن هناك احتمالية بحدوث انفجار كبير لنترات الأمونيوم.

من جهته، قال تري مايو، رئيس مكافحة الحرائق في وينستون سالم، إن أطقم الإطفاء توقفت عن عملية مكافحة الحرائق بسبب الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم في الموقع.

ووفقا لإدارة شرطة وينستون سالم، تم إغلاق شارع شيري في نورث بوينت بوليفارد إلى شارع إنديانا، بينما استجابت أطقم الطوارئ للحريق حوالي الساعة 8:20 مساء، ولا يزال الشارع مغلقا.