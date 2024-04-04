حريق قرب سوق بمدينة كورسك الروسية بعد إسقاط طائرة مسيرة

قال رومان ستاروفويت، حاكم مدينة كورسك الروسية:”إن حريقاً اندلع بالقرب من السوق المركزي في المدينة الواقعة بجنوب روسيا اليوم الخميس، بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة، وهي واحدة من أربع طائرات مسيرة جرى اعتراضها فوق المنطقة”.

وقال ستاروفويت، في منشور على تطبيق “تيليغرام “: “إن السلطات أرسلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث”، مضيفاً أن “طائرة مسيرة استهدفت منزلا واندلع حريقان بسبب ذلك”.

ولم ترد بلاغات عن سقوط ضحايا.

ويطلق الجيش الأوكراني كثيرا، طائرات مسيرة على ثلاث مناطق حدودية روسية هي بيلجورود وكورسك وفارونيش.