حريق قرب مطار رئيسي على مشارف موسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ القول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن حريقا اندلع في ورشة لإصلاح السيارات في دوموديدوفو على مشارف موسكو بالقرب من أحد المطارات الروسية الرئيسية.

وجاء في البيان أن الحريق امتد لمساحة ألف متر مربع.

وتبعد الورشة عشرة كيلومترات عن مطار دوموديدوفو.

ووفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية فقد سُمع دوي انفجارين قبل الحريق.

وأعلنت روسيا أمس الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو إحداهما فوق دوموديدوفو.

تجدر الإشارة إلى أن مطار “دوموديدوفو” الدولي هو أحد المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة موسكو، وقدم المطار في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز العام الحالي خدماته لما يقارب 17,4 مليون شخص.