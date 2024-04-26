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حريق مروع في دار ضيافة بالبرازيل يؤدي بحياة العشرات

منذ 35 دقيقة
حريق في دار ضيافة بالبرازيل

حريق في دار ضيافة بالبرازيل

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كشفت إدارة إطفاء الحرائق بولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة جراء حريق هائل شب في دار ضيافة في مدينة بورتو أليجري بجنوب البرازيل، ولا تزال الإدارة تبحث عن المفقودين.

ونقلت الإدارة عن رجال الإطفاء القول إنه تم استدعاؤهم حوالي الساعة الثانية صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة وأخمدوا الحريق في غضون ساعتين.

وقال اللفتنانت كولونيل لوسيو جونيس دا سيلفا في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن البرازيل إن “الطب الشرعي موجود بالفعل في مكان الواقعة وقام بنقل الجثث. وتم تطويق المبنى”.

وأضاف جونيس دا سيلفا إنه لا توجد حتى الآن معلومات عن الأسباب المحتملة وراء الحريق.

وذكرت إدارة إطفاء الحرائق أن المنشأة لا تحمل ترخيصا للعمل كدار ضيافة وليس لديها خطة لمكافحة الحرائق.

وأضافت أن الغرف في دار الضيافة متقاربة جدا مما يجعل من السهل انتشار النار ويعيق فرار النزلاء من المبنى.

    المصدر :
  • رويترز

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