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حريق مروع يودي بحياة العشرات في مبنى سكني في فيتنام

منذ 30 دقيقة
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سقط “عشرات القتلى” في حريق اندلع، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في مبنى سكني في هانوي، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن السلطات المحلية في العاصمة الفيتنامية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه إثر الحريق “تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصاً”، فيما لم يعرف عدد القتلى بعد.

وبحسب شهود عيان فقد اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (17:00 توقيت غرينتش).

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام فيتنامية نيراناً تلتهم جزءاً كبيراً من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكني في العاصمة هانوي.

وقالت هوا التي تقطن في الحيّ، لوكالة فرانس برس: “لا يمكننا مساعدتهم كثيراً. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا”.

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكاً حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

والعام الماضي أدّى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوب)، إلى مقتل 32 شخصاً.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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