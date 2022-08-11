الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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حريق هائل جراء انفجار خط الأمونيا في دونيتستك.. والانفصاليون يتهمون كييف

منذ 37 دقيقة
علم جمهورية دونيتسك الانفصالية

علم جمهورية دونيتسك الانفصالية

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قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن انفصاليين موالين لروسيا اتهموا أوكرانيا بقصف مصنع للخمور في مدينة دونيتسك في شرق البلاد، الأربعاء مما أسفر عن مقتل شخص وتسبب في تسرب الأمونيا.

وذكرت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا أن قذيفة أصابت خط الأمونيا في وقت متأخر من الليل، مما أدى إلى اندلاع حريق غطى في وقت ما 600 متر مربع.

وأظهرت صور لرويترز من الموقع ألسنة اللهب تضيء السماء فوق جزء من المدينة وكذلك رجال الإطفاء يرتدون أقنعة. وبدا أن إحدى الصور تظهر جثة على الأرض.

ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

حريق هائل جراء انفجار خط الأمونيا في دونيتستك

حريق هائل جراء انفجار خط الأمونيا في دونيتستك (رويترز)

    المصدر :
  • رويترز

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