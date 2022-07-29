حريق هائل في أحد مباني موسكو يوقع 8 قتلى وعدد من الجرحى

إجلاء أكثر من 200 شخص جراء حريق مبنى في موسكو

تسبب حريق في مبنى بجنوب شرق موسكو بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، ليل الخميس الجمعة، على ما أعلنت السلطات الروسية موضحة أن النيران بدأت في نزل.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الرئيسية في بيان “تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل أربعة آخرون المستشفى”.

وفي بيان منفصل قالت أجهزة الإغاثة إن الحريق أصاب الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 15 طابقا وقد سيطرت عليه بسرعة قبيل الساعة الواحدة صباحا واستلزم الأمر إجلاء أكثر من 200 شخص.

وأوضح أندري رومانتسيف، قائد أجهزة الإغاثة في موسكو بالإنابة الذي أوردت تصريحه وكالة تاس العامة للأنباء “منعت قضبان حديد على النوافذ السكان من الفرار وهذا السبب الرئيسي للوفيات”.

وأضاف أن صفارات الإنذار في النزل لم تنطلق وقد لوحظت انتهاكات لقواعد السلامة خلال زيارات تفقد سابقة للمؤسسة في 2019 وفي يونيو الماضي.

وفتح تحقيق في “عدم احترام شروط السلامة” على ما قالت لجنة التحقيق.

وغالبا ما تشهد روسيا حرائق أو حوادث تسرب غاز قاتلة مرتبطة بالمنشآت المتداعية أو بسبب الإهمال، وفقا لفرانس برس.