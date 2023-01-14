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حريق هائل في مبنى يضم مئات المهاجرين قرب العاصمة البلجيكية بروكسل

منذ 17 ثانية
سيارة تابعة لجهاز الإطفاء في بلجيكا

سيارة تابعة لجهاز الإطفاء في بلجيكا

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أصيب عدد من اللاجئين بجروح جراء حريق اندلع في مبنى رسمي مهجور يضم حوالي 900 مهاجر ولاجئ ، في دائرة شيربيك قرب العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتمكنت فرق الإطفاء البلجيكية من إخماد الحريق، ولكن لم تكن عملية إجلاء المهاجرين واللاجئين سهلة، لأنهم رفضوا مغادرة المكان، مما أدى لإثابة بعضهم لكنهم تلقوا العناية اللازمة.

ولم تعرف على الفور الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران، إلا أن متحدثا باسم فريق المطافئ قال إن احتراق أحد الأفرشة قد يكون السبب وراء توسع الحريق، وفق صحيفة “براسلز تايمز” المحلية.

هذا الحريق ليس الأول من نوعه الذي يطال المبنى الذي يواجه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، ولا تتحمل طاقتة على استيعاب كل تلك الاعداد، بسبب أزمة الاستقبال المستمرة في بلجيكا.

من جانبها قالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية نيكول مور على صفحتها في موقع تويتر، إنها جد قلقة بشأن الوضع المذكور، مشيرة إلى أنها تحدثت مع عمدة الدائرة البلدية، وإلى أن جميع السلطات ستتحمل مسؤولياتها للتعامل مع الوضع الحالي.

ووصفت ظروف العيش في المبنى بالمزرية بحسب “براسلز تايمز”، إذ أفادت تقارير صدرت الشهر الماضي أم حوالي 700 شخص من المقيمين في المبنى أصيبوا بأمراض مختلفة، وأن شخصا آخر فقد حياته بعد ذلك في الشهر نفسه، جراء تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

    المصدر :
  • وكالات

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