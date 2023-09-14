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حريق يدمر مئات المتاجر بسوق في بنغلادش

منذ 40 دقيقة
حريق بسوق في بنغلادش

حريق بسوق في بنغلادش

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دمر حريق هائل مئات المتاجر في سوق بداكا عاصمة بنجلادش ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين لا سيما وأن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح الخميس قبل أن تفتح المحال أبوابها.

وقال مسؤولون إن قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطرت على الحريق خلال ست ساعات بعد انتشاره سريعا في سوق محمد بور بسبب وجود كمية هائلة من المواد القابلة للاشتعال مثل زيوت الطهي والبلاستيك.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بعدم سقوط ضحايا جراء الحريق الذي ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي.

وقال مالك متجر لوسائل إعلام محلية “أسرتي تعتمد على هذا المتجر في عيشها، ماذا عساي أن أفعل الآن وقد أصبح كل شيء رمادا”.

ويشيع نشوب الحرائق في داكا المكتظة بالسكان والتي شهدت طفرة في البناء في السنوات الأخيرة، وعادة لا تتوفر في المباني الجديدة إجراءات تتعلق بالسلامة.

واندلع حريق في مجمع تجاري في داكا في أبريل نيسان أسفر عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وتدمير نحو خمسة آلاف متجر.

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