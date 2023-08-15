الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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حريق يدمر 5 كيلومترات مربعة بموقع تخييم في جنوب فرنسا

منذ 4 دقائق
حريق في فرنسا- أرشيفية

حريق في فرنسا- أرشيفية

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– قالت السلطات المحلية في فرنسا، الثلاثاء، إن حريقا أتى على مساحة خمسة كيلومترات من الأرض وألحق أضرارا بموقع للتخييم في جنوب البلاد، مما أدى إلى إجلاء ألفي شخص أثناء الليل.

وكتب جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الحريق أصبح تحت السيطرة.

وذكرت السلطات أنه لم تحدث إصابات للسكان أو السائحين، مضيفة أن معظم من جرى إجلاؤهم تمكنوا من العودة إلى محل إقامتهم.

وقالت السلطات إن الحريق اندلع في موقع سياحي في منطقة بيرينيه-أورينتال قرب الحدود مع أسبانيا، التي كانت مهددة بسبب “الحرارة الشديدة والجفاف وهبوب الرياح العاتية التي تصل سرعتها حتى 180 كيلومترا في الساعة”.

وقال دارمانان إن 800 من المقيمين في المخيمات في حاجة إلى إعادة تسكينهم.

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