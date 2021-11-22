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حريق يلتهم دار لرعاية المسنين في بلغاريا ويودي بحياة 9 أشخاص

منذ 3 ساعات
حريق يلتهم دار لرعاية المسنين في بلغاريا

حريق يلتهم دار لرعاية المسنين في بلغاريا

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أعلنت وزارة الداخلية البلغارية أن 9 أشخاص قتلوا بحريق في دار لرعاية المسنين بقرية روياك شرق بلغاريا، وأن بعضهم قضوا اختناقا بالدخان الناجم عن الحريق.

وقال تيهومير توتيف مدير الإدارة المحلية للسلامة من الحرائق، إن الحريق الذي اندلع من السطح الخشبي للدار تم إخماده وإجلاء النزلاء منها والتي يعيش فيها 58 مسنا.

وأضاف توتيف “عندما وصلت عربات الإطفاء الست إلى الدار، كان السطح قد أتلفته ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف.. بدأ رجال الإطفاء في إجلاء النزلاء، لكن لسوء الحظ فقد تسعة حياتهم”.

وصرح بأن التحقيق جار للوقوف على أسباب الحريق.

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