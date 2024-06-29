حزب البديل من أجل ألمانيا يعلن عن زيادة 60% في عدد أعضائه

أعلن قادة حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف اليوم السبت عن زيادة عدد أعضائه، وتعهدوا باستغلال النجاح الذي أحرزه الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر، إذ يستهدفون الفوز في انتخابات ثلاث ولايات في شرق البلاد هذا العام.

وقفز الحزب إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي التي أجريت العام الماضي على مستوى البلاد وسط إحباط من الاقتتال الداخلي في الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار أولاف شولتس ومخاوف حيال تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا فضلا عن تأثير الحرب في أوكرانيا.

ورغم تراجع الدعم الذي يحظى به حزب البديل من أجل ألمانيا في الأشهر القليلة الماضية بسبب سلسلة من الفضائح والاحتجاجات المناهضة للمتطرفين، فإنه جاء في المركز الثاني في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت هذا الشهر بعد حصوله على 15.9 بالمئة من عدد الأصوات، متقدما على الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم.

وقال تينو كروبالا الرئيس المشارك للحزب إن عدد الأعضاء ارتفع 60 بالمئة إلى 46881 عضوا منذ يناير كانون الثاني 2023.

وأضاف أمام ما يقرب من 600 مندوب في مؤتمر للحزب في مدينة إسن بغرب ألمانيا أن نحو 22 ألفا انضموا للحزب بينما غادره أربعة آلاف عضو.

وتابع “رغم كل المضايقات التي يتعين عليك تحملها بوصفك عضوا في حزب البديل من أجل ألمانيا، فإن هذا الرقم مدهش للغاية”.

ويمثل ذلك الرقم جزءا صغيرا مقارنة بمئات الآلاف من الأعضاء الذين يتفاخر بهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس، والمحافظون المعارضون.

وعُقد المؤتمر رغم اعتراض سلطات المدينة والمتظاهرين الذين حاولوا منع مندوبي الحزب من الوصول.