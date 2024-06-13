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حزب العمال البريطاني يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية للمساهمة في عملية السلام

منذ 13 دقيقة
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تعهّد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الرابع من يوليو تموز، اليوم الخميس، بالاعتراف بدولة فلسطينية للمساهمة في إحياء عملية السلام.

وجاء في برنامج الحزب الانتخابي ويضم مجموعة من السياسات التي سيطبقها إذا شكل الحكومة المقبلة “إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني”.

وذكر الحزب في البرنامج “نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية للمساهمة في إحياء عملية السلام مما سيؤدي إلى التوصل لحل الدولتين بحيث تعيش إسرائيل في أمن وأمان مع دولة فلسطينية يمكن إقامتها وذات سيادة”.

وقالت الحكومة الحالية، التي يقودها المحافظون، في وقت سابق: “إن بريطانيا قد تعترف رسميا بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام وإنه لا بد من منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منظورا سياسيا لطريق موثوق به يؤدي إلى دولة فلسطينية ومستقبل جديد”.

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية في مايو أيار، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي وجدت أن عزلتها تزداد بعد مرور ثمانية أشهر منذ اندلاع الصراع في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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