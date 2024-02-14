الأربعاء 4 شعبان 1445 ﻫ - 14 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب العمال البريطاني يوقف ترشيخ "غراهام جونز" بسبب تصريحاته المهينة لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
غراهام جونز

غراهام جونز

A A A
طباعة المقال

أوقف حزب العمال البريطاني ترشيح غراهام جونز في الانتخابات العامة المقبل بعد نشر تسجيل يدلي فيه بتصريحات مهينة لإسرائيل.

ويأتي التعليق بعد يوم من سحب الحزب المعارض دعمه لمرشح آخر، هو أزهر علي، بعد نشر تصريحات تبنى فيها نظريات المؤامرة إزاء إسرائيل.

وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنجلترا اليوم الثلاثاء لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي وقت سابق، نشر موقع جيدو فوكس تسجيلا صوتيا لجونز قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في أكتوبر تشرين الأول الذي تحدث فيه علي.

وأشار جونز في التسجيل إلى “إسرائيل اللعينة” وقال إن البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يجب إيداعهم السجن. ولم تتحقق رويترز من التسجيل الكامل أو وقت تسجيله.

ولم يرد جونز بعد على طلب رويترز عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للتعليق.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن من المرجح أن يشكل حزب العمال الحكومة البريطانية المقبلة بعد الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري.

وفي عهد زعيمه السابق جيرمي كوربين، واجه حزب العمال اتهامات بأن البعض داخل صفوفه يمارسون التمييز ضد اليهود والتضييق عليهم.

وسعى الزعيم الحالي كير ستارمر إلى استئصال معاداة السامية داخل الحزب. وفي حديثه في وقت سابق، قبل إيقاف جونز، قال ستارمر “حين قلت أن حزب العمال تغير تحت قيادتي، كنت أقصد ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كيث كيلوغ
مستشار لترامب يقترح إجراء تغييرات في حلف الناتو
ماثيو ميلر
أمريكا تقول إنها تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أضراراً بالمدنيين في غزة
سيارة إسعاف في مصر
مقتل 15 شخصاً إثر حادث سير في مصر

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
خاتم الزواج
بالصور.. زواج فنان مصري من فتاة بفارق سن 40 عاماً يثير جدلاً
من الحدود اللبنانية الجنوبية
مراسلات بين طهران وواشنطن.. محورها "الحرب في لبنان"!