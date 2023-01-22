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حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء

منذ 4 ساعات
كريس هيبكنز

كريس هيبكنز

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ذكر راديو نيوزيلندا أن حزب العمال الحاكم اختار كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيسا للوزراء في اجتماع عقد (الأحد 22-1-2023).

وكان هيبكنز( 44 عاما)المرشح الوحيد لهذا المنصب وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.

وجاء تعيين هيبكنز في المنصب بعد استقالة جاسيندا أرديرن المفاجئة يوم الخميس بعد قولها إنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.

ولعب هيبكنز دورا مهما في تصدي نيوزيلندا لجائحة كوفيد-19.

وتم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008 وأصبح اسما مألوفا في جهود الحكومة للتصدي لجائحة كورونا. وتم تعيينه وزيرا للصحة في يوليو تموز 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا في نهاية العام.

    المصدر :
  • رويترز

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