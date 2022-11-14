حزب العمال الكردستاني ينفي الضلوع في هجوم إسطنبول

نفى حزب العمال الكردستاني ضلوعه في هجوم أمس (الأحد 13-11-2022) في إسطنبول قائلا إنه لا يستهدف المدنيين، وذلك في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين.

وقال حزب العمال الكردستاني “ليس واردا بالنسبة لنا استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال”، رافضا مزاعم تركيا بأنه ووحدات حماية الشعب الكردية السورية مسؤولان عن الانفجار الذي أودى بحياة ستة أشخاص.

وكانت شرطة إسطنبول قد أعلنت صباح الاثنين أنها ألقت القبض على 46 شخصا فيما يتعلق بهجوم وقع في قلب المدينة، من بينهم امرأة سورية تدعى أحلام البشير يشتبه في أنها هي التي زرعت القنبلة.

وأضافت الشرطة إن المرأة قالت في استجواب أولي إنها تلقت تدريبا على يد مسلحين أكراد في سوريا ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

في سياق متصل، قال مسؤول تركي كبير إن السلطات التركية تعتقد أن الشخص الذي نفذ هجوم إسطنبول أمس الأحد مرتبط بالمسلحين الأكراد لكنها لا تستبعد وجود روابط مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأبلغ المسؤول رويترز أن النتائج الأولية تشير إلى أن الشخص لديه علاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبر منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.