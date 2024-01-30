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حزب الله العراقي يعلق عملياته ضد القوات الأميركية

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 30 - يناير - 2024 10:56 مساءً
كتائب حزب الله العراقي

كتائب حزب الله العراقي

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أعلنت كتائب حزب الله العراقية المسلحة أنها ستعلق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية بهدف منع أي إحراج للحكومة العراقية، على خلفية تداعيات أول هجوم يكبد القوات الأميركية خسائر بشرية منذ اندلاع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت كتائب حزب الله في بيان صدر -مساء الثلاثاء- أن إيران لا تعلم كيفية عملها وكثيرا ما اعترضت على تصعيدها ضد القوات الأميركية.

وقال فرهاد علاء الدين المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قرار كتائب حزب الله العراقي جاء بعد أيام من الجهود من قبل رئيس الوزراء لوقف التصعيد، وطالب جميع الأطراف المعنية بدعم جهود منع أي تصعيد.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق على قرار كتائب حزب الله، وقالت إن “الأفعال أصدق من الكلمات”.

وأسفر الهجوم بطائرة مسيّرة الأحد على قاعدة لوجستية أميركية تقع في الصحراء الأردنية على الحدود مع العراق وسوريا، إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات بجروح، وفقا للجيش الأميركي.

وكان البنتاغون قال إن الهجوم بطائرة مسيّرة يوم الأحد على قاعدة عسكرية أميركية في الصحراء الأردنية على الحدود مع العراق وسوريا يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية”، معتبرا أنه “تصعيد” لأنه أدى إلى مقتل 3 جنود.

    المصدر :
  • رويترز

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