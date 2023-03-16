"حزب الله" في سوريا.. "حملة تجنيد" بدأت ونقل أسلحة ثقيلة وذخائر!

أعلن المرصد السّوري لحقوق الإنسان في تقرير له، اليوم الخميس، أنّ “حزب الله عمد خلال الساعات الفائتة إلى نقل سلاح وذخائر من مواقع تخزينها بمستودعات تابعة له في منطقة الكسوة ومحيطها في ريف دمشق الغربي، إلى بادية حمص الشرقية”.

وكشف التقرير أنّ “الحزب نقل 4 شاحنات تحمل ذخائر وأسلحة متوسط وثقيلة كصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إلى جانب رشاشات ثقيلة”، وأضاف: “الشاحنات التي نقلت الأسلحة استقرّت في محيط قرية مرهطان الواقعة على بعد أكثر من 40 كلم من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث تتواجد هناك مواقع تابعة لحزب الله، وتم تخزين هذه الأسلحة بمستودعات تحت الأرض كان الحزب حفرَها خلال العام الفائت”.

كما أشار التقرير إلى أنّ “حزب الله بدأ مؤخرًا بمحاولة استقطاب أهالي وسكان المنطقة هناك ومناطق أخرى بالقرب منها شرقي محافظة حمص، وذلك لتجنيدهم ضمن صفوفه”، وأضاف: “جرى تجنيد أكثر من 22 شخصًا حتى اللحظة، ويقوم الحزب بتدريبهم على حمل السلاح في حقل عسكري تابع له في محيط قرية مرهطان، وسيكون مهمة المجندين الحالية حراسة مواقع الحزب هناك، مقابل راتب شهري يبلغ 250 ألف ليرة سورية مبدأيًا، بالإضافة لامتيازات أخرى للمطلوبين للنظام”.