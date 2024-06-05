حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا يجتمع مع الأحزاب لتشكيل حكومة

قالت المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء: “إن الحزب يعقد اجتماعات مع جميع الأحزاب الحريصة على المساهمة في تشكيل حكومة جديدة”.

يأتي ذلك بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وأضافت المتحدثة ماهلينجي بينجو موتسيري في مؤتمر صحفي أن نتائج الانتخابات تشير إلى أن مواطني جنوب أفريقيا يريدون أن تعمل جميع الأحزاب معا.

ويقول بعض المحللين إن الجميع ينتظر قرار المؤتمر الوطني الأفريقي، في ضوء الضغوط الكبيرة عليه من قبل الشركات الكبرى في البلاد للعمل مع التحالف الديمقراطي الذي يقدم نفسه على أنه بطل اقتصاديات السوق الحرة ويفضل إلغاء بعض إجراءات تمكين السود الرائدة التي اتخذها حزب المؤتمر والتي يقول إنها لم تنجح. وكثيرا ما يتهم الحزب الديمقراطي بأنه يمثل مصالح الأقلية البيضاء المتميزة، ويرفض هذا الوصف ويقول إن الحكم الجيد يفيد جميع مواطني جنوب أفريقيا.

ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد بحلول 16 يونيو/حزيران، وسيكون من أولى أعماله اختيار رئيس البلاد. وفي ظل الوضع الحالي، يبدو من المرجح أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يصر على بقاء الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، على الرغم من احتمال تعرضه لضغوط للاستقالة نظرا للأداء الضعيف لحزبه.

وقد اجتمعت لجنة عمل مكونة من 27 مسؤولا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أمس، لوضع قائمة خيارات لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب اليوم الأربعاء.