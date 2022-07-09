حزب المحافظين البريطاني يعتزم تسريع الإجراءات لاختيار خليفة لجونسون

قال عضو في لجنة حزب المحافظين البريطاني المشرفة على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون إن الحزب سيتخذ إجراء تخفيض عدد المتنافسين على المنصب إلى اثنين بحلول يوم 20 يوليو تموز. جاء ذلك بعد انضمام مرشح خامس للسباق.

وستحدد لجنة الحزب المسماة لجنة 1922 في الأسبوع المقبل قواعد وجدول المنافسة الزمني بعد اضطرار جونسون، تحت ضغط الحزب، إلى التنحي. ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.

وأعلن وزير النقل جرانت شابس اليوم السبت رسميا ترشحه للمنصب ليصبح خامس مشرع طامح لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء خلفا لجونسون، لكن من المتوقع أن يتقدم لشغل المنصب 12 آخرون.

وسيعقد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سلسلة اقتراعات لخفض عدد المرشحين إلى اثنين يقترع عليهم أعضاء الحزب في نهاية المطاف لاختيار خليفة جونسون.

وتتنافس شخصيات بارزة حاليا على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرًا. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.

بعد سلسلة الاستقالات التي ادت الى الاطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت النائبة البريطانية عضو حزب المحافظين كيمي بادنوش السبت، انها سترشح نفسها لمنصب رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا لتحل محل بوريس جونسون.

وقالت بادنوش في صحيفة التايمز “سأرشح نفسي في انتخابات القيادة هذه لأنني أريد أن أقول الحقيقة”.

وكان ثلاثة قد أعلنوا اعتزامهم الترشح لزعامة حزب المحافظين وهم المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات وريشي سوناك وزير المالية السابق.

يترقّب ما يصل إلى 12 مرشحًا الجمعة 8 تموز، حل محل رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، الذي استقال من منصبه بعدما انقلب عليه حزب المحافظين بينما يقول المعارضون إنهم يريدون خروجه من داونينج ستريت على الفور.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، بعدما قدم أكثر من 50 وزيرًا بالحكومة استقالتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.