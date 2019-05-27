أخبار العالم

حزب “بريكست” الجديد يحصد ثلث الأصوات الأوروبية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي، مزيداً من الاستقطاب، مع تقدم أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية في معظم دول الاتحاد.

وعلى الرغم من حصول الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي على ثلثي المقاعد، إلا أن الأحزاب القومية والشعبوية حققت تقدما كبيرا في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وكان الأبرز حصول حزب الـ brexit بريكست الذي تأسس قبل أسابيع قليلة، على ثلث الأصوات في بريطانيا.

المزيد من الأخبار

“ابن سلمان” يدعو العرب والمسلمين لوضع ثقلهم خلف…

نائب عراقي: فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل

وفي حين خسرت أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط الغالبية المشتركة بينها، ساهم بروز أحزاب أخرى موالية للاتحاد في احتفاظهم بثلثي المقاعد.

من جهة أخرى، استقر سعر صرف #الجنيه_الإسترليني بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وذلك على وقع تراجع حاد للحزبين الرئيسيين في البلاد وبروز حزب البريكست الجديد.

 

المصدر: العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ترجيح أميركي.. فصيلان استهدفا سفارة أميركا ببغداد

أخبار العالم

ترمب: مرحلة ما بعد الانتخابات.. أرقام ضخمة مع “طوكيو”

أخبار العالم

لوليسغارد في عدن.. ولقاء حول إعادة انتشار الحديدة

أخبار العالم

بالتفصيل.. هكذا زودت إيران الحوثيين بالدرون والباليستي

أخبار العالم

بعد صور “معبر إيران”.. تعزيزات للحشد إلى الحدود السورية

أخبار العالم

ظريف: اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج