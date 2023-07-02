حزب روسي "متشدد" يسعى لفرض قيود على سفر أقارب كبار المسؤولين

قالت وكالة الإعلام الروسية (الأحد 2-7-2023) إن الحزب الديمقراطي الحر القومي المتشدد يعد مشروع قانون من شأنه فرض حظر مؤقت على سفر أقارب المسؤولين رفيعي المستوى إلى “دول غير صديقة”.

وتعد روسيا جميع الدول التي فرضت على موسكو عقوبات بسبب حملتها العسكرية على أوكرانيا دولا “غير صديقة”.

وذكرت الوكالة نقلا عن النائب بمجلس النواب الروسي (الدوما) سيرجي كارجينوف أن القيود قد تطال ضباطا في هيئات إنفاذ القانون وقضاة وكبار المديرين بالشركات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وآخرين.

ونقلت الوكالة عن كارجينوف قوله “في الوقت الراهن، عندما تضطر روسيا لمواجهة مجموعة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي تسببت في اندلاع الصراع في أوكرانيا، مثل هذه الرحلات.. ليست فقط مرفوضة إنما خطيرة أيضا”.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي ووصفته بأنه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح جارتها واجتثاث النازية. في حين تعد أوكرانيا وحلفاؤها الغزو حربا أودى بحياة الآلاف وكذلك اعتداء غير مبرر للاستيلاء على أراضيها.

وعلى الرغم من اسمه، تبنى الحزب الديمقراطي الحر منذ تأسيسه في 1991 منهجا قوميا متشددا وطالب روسيا بإعادة احتلال الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق.

ولم يتضح بعد متى سيطرح الحزب مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته.