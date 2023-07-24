الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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حزب كتالونيّ: نتائج الانتخابات "فرصة" لتحقيق الاستقلال عن إسبانيا

منذ ساعة واحدة
علم إسبانيا

علم إسبانيا

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اعتبر الأمين العام للحزب الانفصالي الكتالوني “معًا لأجل كتالونيا”، جوردي تورول، اليوم الإثنين أنّ الحزب سيسعى لاستغلال “الفرصة” التي أتاحتها الانتخابات العامة في إسبانيا، لتحقيق استقلال الإقليم.

وأضاف في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية آر.إيه. سي1، أن إجراء استفتاء في كتالونيا وصدور عفو سياسي، أمران رئيسيان لحل الصراع السياسي هناك.

ويمكن أن يكون لحزب معا لأجل كتالونيا دورًا محوريًا في إتاحة الفرصة لرئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانتشيث لتشكيل حكومة جديدة.

واستبعد الحزب تأييد الحزب الشعبي المحافظ الذي جاء في المقدمة في الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

إذ يواجه الإسبانيون حالة من الجمود السياسي، بعد أن فشل اليمين في تحقيق نصر حاسم متوقع، ولم يظهر فائز واضح في الانتخابات العامة في البلاد.

ولم تترك نتائج تصويت أمس الأحد لكتلة اليسار أو اليمين طريقًا سهلًا لتشكيل الحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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