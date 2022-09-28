حزب كردي معارض يعلن مقتل اثنين من عناصره في قصف إيراني

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للنظام في إيران، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من عناصره في قصف صاروخي وقصف بمسيرات شنّته إيران، استهدف عدة مواقع في إقليم كردستان في شمال العراق.

وجاء في البيان أن ”قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هاجمت قواعد ومقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة“ في إشارة إلى قصف استهدف منطقة كويسنجق غرب أربيل.

وأضاف البيان أنه ”استنادًا إلى المعلومات الأولية استشهد شخصان… وأصيب عدد آخر“ من مقاتلي الحزب.

وأفادت شبكة “رووداو” الإعلامية، الأربعاء، بوقوع قصف إيراني على مقرات حزبية كردية معارضة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

ونقلت الشبكة عن رئيس حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، حسين يزدان بنا، قوله إن مقرات الحزب في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل تعرضت لقصف من جانب إيران. وأشار رئيس الحزب إلى أن القصف لا يزال مستمرا دون أن يوضح حجم الأضرار.

كما نقلت الوكالة عن مدير ناحية سيدكان، إحساب جلبي، أن الحرس الثوري الإيراني واصل قصف مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

وقال جلبي للشبكة الكردية إن القصف المدفعي بدأ منذ يوم السبت الماضي، واستهدف قرى ومرتفعات تتبع محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

ووصف جلبي قصف اليوم بأنه “أشد كثافة” من الأيام الماضية بعد سقوط عدد أكبر من القذائف على أراضي الإقليم.