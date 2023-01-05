حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل 50 مركبة برادلي قتالية

قال مسؤولان أمريكيان (الخميس 5-1-2023) إن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا ستشمل نحو 50 من مركبات برادلي القتالية.

وأضافا أنه من المتوقع الكشف عن أحدث حزمة أمنية لأوكرانيا غدا الجمعة.

ومع استمرار دوران رحى الحرب، تطلب حكومة كييف مرارا من حلفائها الغربيين تزويدها بمركبات مدرعة ثقيلة مثل مركبات من طراز أبرامز ودبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إن واشنطن تدرس إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا. وعربات برادلي المدرعة، المزودة بمدفع قوي، من الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات.

وتجهز الولايات المتحدة حزمة مساعدات أسلحة أخرى قد تعلن عنها خلال أيام، لتضاف إلى المساعدات الأمنية المقدمة لكييف حتى الآن وقيمتها 21.3 مليار دولار تقريبا.

ورفعت الولايات المتحدة قدرات الأسلحة التي ترسلها.

وتعهدت واشنطن بينما كان زيلينسكي يزورها الشهر الماضي بإرسال نظام باتريوت الصاروخي المتطور لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

شنت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط متعللة بتهديدات لأمنها والحاجة لحماية المتحدثين بالروسية لكن أوكرانيا وحلفاءها يتهمون روسيا بشن حرب دون مبرر للاستيلاء على الأراضي.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الأوكرانية اليوم أن البلاد شهدت أكبر ترجع اقتصادي لها منذ أكثر من 30 عاما في 2022 بسبب الحرب، إذ سجل انخفاضا 30.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الاقتصاد إن المساعدات الخارجية و”الروح التي لا تنكسر” للشعب ساعدت في الحيلولة دون سيناريو أسوأ.