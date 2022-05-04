حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

مع تصاعد التوتر والخلاف بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي أوكرانيا، اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، حزمة سادسة من العقوبات على روسيا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تتمثل بوقف استيراد النفط الروسي، ومعاقبة 3 بنوك كبيرة.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وذلك ضمن جولة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي ”سنتخلى عن الإمدادات الروسية من النفط الخام تدريجيا خلال ستة أشهر، والمنتجات المكررة بنهاية العام“ ما دفع النواب للتصفيق.

وتابعت ”سيشكل ذلك حظرا كاملا للواردات لكل النفط الروسي المحمول بحرا وعبر خطوط الأنابيب، الخام ومنتجات التكرير“.

وقالت فون دير لاين ”لن يكون ذلك سهلا. بعض الدول الأعضاء تعتمد بقوة على النفط الروسي. لكن علينا أن نعمل على ذلك“.

ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ليدخل حيز التنفيذ.

إلى ذلك، قالت فون دير لاين، ”نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت. نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي، ولقدرة بوتين على التدمير“.

وأضافت ”سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي“.

كما اقترحت فون دير لاين، إطلاق حزمة للتعافي لأوكرانيا لمساعدتها على إعادة البناء بعد انتهاء الحرب التي تشنها روسيا.

وقالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي بعد اقتراح حزمة سادسة من العقوبات على موسكو تشمل حظرا للنفط ”ينبغي أن تجلب هذه الحزمة (الخاصة بالتعافي) استثمارات ضخمة لتلبية الاحتياجات والإصلاحات اللازمة“.

وأضافت ”ستمهد (الحزمة) في نهاية المطاف الطريق أمام مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي“.

والثلاثاء، قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق من شهر مايو/ أيار الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز الروسي، بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت في كلمة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع موردي الغاز الرئيسين للمساعدة في استبدال الغاز الروسي، كما ستقضي خطته ،أيضا، باستبدال استخدام الغاز بالطاقة المتجددة، أو بتوفير الطاقة كلما أمكن ذلك.