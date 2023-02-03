حزمة عسكرية أمريكية لأوكرانيا تشمل وحدات دفاع جوي "هوك"

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 2.175 مليار دولار إلى أوكرانيا تشمل صواريخ دقيقة التوجيه ووحدات إطلاق دفاع جوي من طراز هوك، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.

في سياق متصل، نقلت مجلة شبيغل الألمانية عن مصادر قولها إن ألمانيا تتحدث إلى الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس-تي) التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأرسلت ألمانيا واحدا من أنظمة (أيريس-تي) إلى أوكرانيا وتعتزم إرسال المزيد استجابة لنداءات كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي دمرت مدنا منذ بدء الغزو قبل عام تقريبا.

وسوف تساعد منصات الإطلاق السويدية القوات الأوكرانية على حماية منطقة أكبر من الهجمات الروسية. وقالت الصحيفة إن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أثار هذه المسألة خلال زيارته للسويد في الأسبوع الحالي لكن الحكومة السويدية ترفض حتى الآن توفير هذه المنصات.