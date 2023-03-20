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حزمة عقوبات أوروبية سادسة على إيران

منذ ساعة واحدة
علما إيران والاتحاد الأوروبي

علما إيران والاتحاد الأوروبي

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل “نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل”.

وذكرت أن الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) بعد أيام من توقيفها من قبل “شرطة الأخلاق” في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

ويتوقع أن تشدد الدول الأوروبية عقوباتها على طهران على خلفية مساعدتها روسيا بمسيرات تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا. واحتجازها عدداً من المواطنين الأجانب.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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