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حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس من الاتحاد الأوروبي

21 - يونيو - 2021
بيلاروسيا

بيلاروسيا

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قرر وزراء خارجية دول الاتحاد، الإعلان عن قائمة عقوبات اليوم الاثنين، ضد بيلاروس، تشمل 86 كيانا ومنظمة، وذلك بحسب ما أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال بوريل خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقد في لوكسمبورغ: “سنعقد أولا لقاء مع (المعارضة في بيلاروس) سفيتلانا تيخانوفسكايا، وسنتحدث عن الوضع في البلاد، ثم سنصادق على حزمة جديدة من العقوبات، وهي واسعة، ستشمل حوالي 86 من الأفراد والمنظمات”.

وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس، وقال إن العقوبات يجب أن تمس اقتصاد البلاد.

وقال ماس في تصريح صحفي: “أعتقد أن فرض عقوبات إضافية على بيلاروس أمر حتمي”، مشيرا إلى أن عقوبات سابقة فرضت على أفراد ومنظمات.

وأوضح أن العقوبات يجب أن تشمل أجزاء من الاقتصاد البيلاروسي، كما يتعين علينا حرمان الحكومة في مينسك من فرصة جمع الأموال داخل الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار سندات حكومية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، وستكون بيلاروس والعقوبات ضد مينسك، إحدى أهم المسائل التي سيتم بحثها، بحسب وكالة “نوفوستي”.

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