حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا تتضمن ذخائر يورانيوم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات “أبرامز” عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وتشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات “أبرامز” الموعودةـ وغيرها من المعدات، وتشمل القدرات الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار.

وتحتاج أوكرانيا إلى أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأميركية في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من مواصلة هجومها المضاد لتحرير الأراضي التي احتلتها روسيا