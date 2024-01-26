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"حزمة يُعارضها ترامب".. البيت الأبيض يسعى لإقرار مساعدات لأوكرانيا

منذ 50 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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حضّ البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، على التوصل إلى اتفاق يربط بين تقديم مساعدات حيوية لأوكرانيا وأمن الحدود مع المكسيك، في أعقاب تقارير أفادت بأنّ الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسًا يحاول نسف الاتفاق.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب يحض الجمهوريين على معارضة الاتفاق لحرمان الرئيس الديموقراطي جو بايدن من تحقيق فوز سياسي قبل الانتخابات الرئاسية.

وقبل أيام بدا أن هناك اتفاقًا وشيكًا بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ، يقضي بربط إقرار المساعدة العسكرية لكييف بتمويل مكافحة الهجرة على الحدود المكسيكية.

واستُنفدت الأموال المخصصة للمساعدات الأميركية لأوكرانيا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، ما ترك الحليف الرئيسي للولايات المتحدة يعاني من نقص الذخيرة وهو يواجه الغزو الروسي.

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