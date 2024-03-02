حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تتجاوز الـ7 آلاف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت (10) فلسطينيين على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون. وفق وكالة إعلام فلسطينية.

وقالت ‏”هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم السبت، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: أريحا، الخليل، بيت لحم، جنين، والقدس.

وأوضحتا أن عمليات الاعتقال رافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الأهالي، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال.

وأكد البيان أنّ “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (7335)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 416 شهيدا منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.