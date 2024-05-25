حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية تتجاوز الـ8 آلاف معتقل منذ 7 أكتوبر

كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى ما يزيد عن 8 آلاف و855 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه، إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 8.855”.

وذكرت الهيئة والنادي أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الجمعة والسبت 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون”.

وخلال عمليات الاعتقال، مارس الجيش “اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين” وفق المؤسستين.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، صعد مستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته هناك ما أدى إجمالا إلى مقتل 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.