حصيلة قتلى الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان لرويترز، السبت، إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 183 في المواجهات الدائرة في أنحاء البلاد.

ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان جميع الضحايا من المدنيين.

وقتل شخصان في مطار الخرطوم وأربعة في أم درمان وثمانية في مدينة نيالا وستة في مدينة الأبيض وخمسة في الفاشر، بحسب المصدر.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق اليوم السبت. وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم ومطاري الخرطوم ومروي.

ونفى الجيش الوطني استيلاء القصر الرئاسي، وقال إنه يقصف قواعد قوات الدعم السريع بالقرب من الخرطوم.

وفي وقت سابق من مساء يوم السبت، أكد الجيش السوداني يوم السبت، أنه لا تفاوض ولا حوار قبل “حل وتفتيت” قوات الدعم السريع، وذلك في ظل الاشتباكات المسلحة الدائرة بين الطرفين في عدة مناطق بالسودان.

وذكرت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية، في بيان “لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت مليشيا حميدتي [الدعم السريع] المتمردة”.

كما ناشد الجيش السوداني المواطنين عدم الاشتباك مع قوات الدعم السريع مؤكدا أن “القوات المسلحة قادرة على الحسم السريع ولكنها تعمل على أمنكم من العمليات القتالية”.