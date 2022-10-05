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حضور إعلامي وسياسي مميز.. انطلاق أعمال "منتدى الإعلام العربي" في دبي

منذ 5 دقائق
منتدى الإعلام العربي

منتدى الإعلام العربي

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انطلقت في إمارة دبي فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسه، وذلك تحت شعار مستقبل الإعلام.

وقد شهدت احتفالية منتدى الإعلام العربي بنسخته ال20 مشاركة لافتة لرموز الإعلام العربي وصناعته، حيث يعد المنتدى فرصة مثالية لبحث حال الإعلام واكتشاف مسارات جديدة تؤكد قدرته على الإسهام بفاعلية في تمكين المجتمع العربي من العبور إلى المستقبل المنشود في مختلف المجالات.

وتستقطب هذه النسخة نحو 3 آلاف من الساسة والمسؤولين الحكوميين في العالم العربي والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والمفكرين والمثقفين.

وقد تركز الجانب الأكبر من النقاش على التوجهات الجديدة للإعلام وما هو المطلوب من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب خلال المرحلة المقبلة بصورة تسهم في النهوض بدور الإعلام وتأثيره الإيجابي في مجتمعاتنا العربية.

وقال خلفان بالهول الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن القطاع الإعلامي سيكون السباق بدخول العالم الافتراضي وذلك لأنه دائما ما يتماشى مع التطورات التكنولوجية منذ صنع الكاميرا وحتى عصرنا الحاضر.

يذكر أن منتدى الإعلام العربي قد ناقش على مدار دوراته المتعاقبة أهم القضايا والتطورات التي طرأت على الساحتين العربية والدولية حيث بحث دور الإعلام في معالجة تأثيرات تلك التحولات من منظور إعلامي وبحث سبل تعزيز دور الإعلام كشريك فعال ومؤثر في دعم مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة.

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