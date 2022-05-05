حظر النفط الروسي.. اليابان لن تلتحق بالقافلة في المدى القريب

تسعى الدول الكبرى المناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا الى تنفيذ كل ما من شأنه أن يضيّق الخناق على موسكو، في سبيل دفعها الى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية،

ولعلّ حظر الواردات النفطية من روسيا هو أكثر ما تسعى اليه هذه الدول، لما يشكّله ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي من خلال انخفاض حجم الواردات المالية الى الخزينة الروسية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة في التوقف عن استيراد النفط الروسي تدريجيا في الأشهر القادمة، وسط مخاوف من آثار سلبية قد تطرأ على الاقتصاد جرّاء هذه الخطوة.

غير أنّ اليابان، على ما يبدو، لن تستطيع التخلي عن النفط الروسي بهذه السهولة، بسبب محدودية الموارد البديلة التي يمكن أن تعوّض غياب الواردات الروسية.

في هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني “كويتشي هاجيودا” اليوم الخميس، أن اليابان ستواجه “صعوبة” للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

تصريحات الوزير الياباني أتت خلال زيارة لواشنطن بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر النفط الروسي.

وقال هاجيودا للصحفيين “نظرا لمحدودية الموارد المتاحة لليابان فإننا سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة على الفور”.

وشكلت واردات النفط الروسي أربعة بالمئة من إجمالي واردات النفط اليابانية في السنة المالية الماضية التي انتهت في آذار. وبلغت واردات الغاز الطبيعي من موسكو تسعة بالمئة من إجمالي الواردات اليابانية في حين بلغت واردات الفحم الروسي 11 بالمئة.