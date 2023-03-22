حظر مشاركة روسيا وروسيا البيضاء في مسابقات الهوكي

أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، الأربعاء انه منع فريقي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في المسابقات الدولية خلال موسم 2023-2024 مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة “قرر مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد أنه ليس من الآمن بعد إعادة دمج فريقي روسيا وروسيا البيضاء في منافسات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد من جديد، وأن هذا لن يكون آمنا لموسم 2023-2024 في البطولة”.

وقرر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد ايقاف جميع الفرق والأندية من روسيا وروسيا البيضاء عن المشاركة في الأحداث الدولية في كل الفئات العمرية بعد غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي. وبعد ذلك، تم نقل بطولة العالم 2023 من سان بطرسبرج.

وقال لوك تارديف رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد عقب اجتماع مجلس الاتحاد “من السابق لأوانه إعادة دمج روسيا وروسيا البيضاء في مسابقاتنا”.

وأشار تارديف إلى وجود “الكثير من المخاطر” على سلامة اللاعبين والمسؤولين والمشجعين كسبب وراء القرار.

وقال إن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد سيعيد تقييم الموقف في مارس آذار 2024، قبل بدء التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو وكورتينا دامبتسو.